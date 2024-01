Mehr komplexe Rollen müsste es geben, fordert Michaela May, die man aus dem "Polizeiruf 110" ebenso kennt wie aus den "Münchner Geschichten". Dass auch Zuschauer über 50 gutes Fernsehen mit spannenden Figuren in ihrem Alter sehen wollen - da sind die drei sich sicher. Denn die Zuschauerinnen "sehen sich nicht nur als Omas", so Gisela Schneeberger (75).



Wie das geht, sieht man beim Blick über den deutschen Tellerrand: "Es gibt riesigen Nachholbedarf. Wenn man nur sieht, was Meryl Streep spielt, was Judy Dench spielt oder was Frances McDormand spielt." Schließlich warten auch in der zweiten Lebenshälfte noch Ideen, Kraft und neue Perspektiven.