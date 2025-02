"In aller Freundschaft"-Fans kennen die Anfänge von Regisseurin Alissa Jung noch ganz genau: Mit nur 16 Jahren startete sie 1998 ihre Schauspiel-Karriere in der ARD-Kultserie als Arzttochter Alina Heilmann.



Und heute?



Präsentiert sie als Regisseurin ihren ersten eigenen Kinofilm auf der "Berlinale", ist mit einem internationalen Schauspiel-Star verheiratet - und hat schon sehr schwere Zeiten hinter sich.



Aber der Reihe nach.

Von der Schauspielerin zur Ärztin - und zur Regisseurin!

Alissa Jung startet 2005 - nach "In aller Freundschaft" - als Schauspielerin weiter durch, spielte in "Schmetterlinge im Bauch" jahrelang eine Hauptrolle, drehte auch Kinofilme.



Nebenher studierte sie Medizin, schloss das Studium 2017 ab und arbeitete anschließend zwei Jahre als Kinderärztin in einer Berliner Klinik.



Nun zeigte sie ihren ersten Langfilm, zu dem sie auch das Drehbuch geschrieben hat, auf der "Berlinale". In der Hauptrolle? Alissas Ehemann Luca Marinelli, preisgekrönter Schauspieler, und in Italien ein echter Superstar.

"Alissa, was willst du wirklich?"

Ein Leben auf der Überholspur? Nicht ganz: "Ich mach ja nicht alles gleichzeitig", lacht Alissa Jung im BRISANT-Interview bei der Premiere ihres Films "Paternal Leave".



Nach der Schauspielerei und der Medizin nun die Arbeit als Regisseurin. Wie kam es dazu? Für Alissa Jung zumindest war die Entwicklung keine Überraschung:

Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin bin, wollte ich immer schon Regie machen und hatte nicht den Mut dazu. Alissa Jung BRISANT

Erst jetzt habe sie sich ganz ehrlich gefragt: "Okay, Alissa, was willst du eigentlich wirklich machen?"



Die Antwort auf diese Frage lief nun als Weltpremiere in Berlin, heißt "Paternal Leave" und ist ein Jugendfilm über eine Vater-Tochter-Beziehung.

Dunkle Zeiten nach dem Tod von Jan Hahn

Das mag nach viel Selbstvertrauen, Erfolg und Glück klingen. Doch im Leben von Alissa Jung lief nicht immer alles glatt. Acht Jahre lang war sie mit ihrer Jugendliebe, dem Moderator Jan Hahn liiert, bekam schon mit 18 Jahren den gemeinsamen Sohn Lenius, 2004 folgte Tochter Julina. Und nebenbei: Schule und Dreharbeiten, später das Studium.



2006 trennte sich das Paar, 2011 lernte Alissa Jung ihren heutigen Ehemann bei den Dreharbeiten zur deutsch-italienischen Koproduktion "Ihr Name war Maria" kennen.



2021 starb Jan Hahn nach einer Krebserkrankung mit nur 47 Jahren.

