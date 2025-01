10.1.2025 |

Der Schauspieler Alec Baldwin hat beschlossen, den Spieß umzudrehen. Er hat nun eine Zivilklage gegen mehrere Staatsanwälte und Beamte in New Mexico eingereicht. Der Grund?



Er wirft ihnen böswillige Strafverfolgung und Rufschädigung vor. Die Ermittler hätten ihn zum Sündenbock gemacht, als die Kamerafrau Hutchins bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" im Jahr 2021 starb. Aus Baldwins Sicht, sei die Staatsanwaltschaft davon besessen gewesen, ihn um jeden Preis zu verurteilen, das berichtet die Zeitschrift "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Klageschrift des Schauspielers.



Er sei drei Jahre lang aus "politischen" und "persönlichen" Gründen Opfer einer "Verschwörung" gegen ihn gewesen. Alec Baldwin fordert nun Schadenersatz in noch unbekannter Höhe.

2.1.2025 | Robbie Williams gratis? Das gab's nur hier

Zuerst war es nur ein rätselhafter Post einer australischen Politikerin, dann ein richtig gutes Konzert - und das auch noch gratis! "Robbie Williams. Fed Square. Tomorrow. 5pm. For free", hatte die Premierministerin des Bundesstaats Victoria, Jacinta Allan, kurz und knapp auf X gepostet.



Die Nachricht ging sofort viral. Robbie Williams live in Melbourne! Ein Gratis-Konzert für seine australischen Fans, die dann natürlich auch in Scharen kamen.