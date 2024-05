Ein König macht sich dünne: Bei König Willem-Alexander purzeln die Kilos. Der Monarch hat innerhalb kürzester Zeit deutlich an Gewicht verloren - er verrät auch, wie.

Am Koningsdag (27.04.) ließ sich Willem-Alexander von den Niederländern hochleben. Voller Elan warf er sich in die Masse, plauderte und lachte mit dem Volk. Ein Monarch zum Anfassen.



Aus nächster Nähe betrachtet fiel den Niederländern aber vor allem eins auf: die erschlankte Linie ihres Königs. Auf "X" kursieren bereits zahlreiche Vorher-Nachher-Vergleiche. Königshaus-Reporterin Josine Droogendijk stellt zwei Bilder von 2024 und 2022 gegenüber und scherzt: "In zwei Jahren haben wir viel König verloren."