Nur wenn der Fahrradhelm perfekt auf dem Kopf sitzt, schützt er bei Unfällen. Deshalb ist Anprobieren Pflicht. Im Geschäft wird dafür der Kopfumfang gemessen, um die optimale Passform zu finden.



Falls man den Helm doch online shoppen will, kann man auch selbst messen: Einfach ein Maßband schnappen und ca. einen Zentimeter über den Augenbrauen ansetzen. Dann möglichst gerade um den Kopf herumführen. Dabei sollte das Band knapp oberhalb der Ohren am Kopf anliegen.



Das Maß kann dann mit den Angaben der Hersteller verglichen werden. Aber auch hier gilt: Anprobieren und lieber eine Auswahl an verschiedenen Modellen schicken lassen.