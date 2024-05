Ob bei ihrem Besuch in Schweden in der vergangenen Woche oder in Norwegen: König Frederik und Königin Mary zeigen sich mal händchenhaltend, dann wieder küssend - aber vor allem immer strahlend.



Liebevolles Miteinander in der Öffentlichkeit und das ganz ohne Hintergedanken? Wohl kaum! Kleine Gesten wie diese sollen zeigen: Bei uns ist alles in bester Ordnung! Seit Monaten gibt es Gerede um Eheprobleme. Der Grund: Frederiks mutmaßliche Affäre mit dem mexikanischen TV-Star Genoveva Casanova.



Das dänische Glamourpaar hat sich offenbar dafür entschieden, die bösen Gerüchte um ihre Ehe einfach wegzulächeln.