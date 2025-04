Ein ganzes Land leuchtet in "Oranje": Mit Straßenpartys im Zeichen der Nationalfarbe Orange haben die Niederländer den 58. Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander (vor)gefeiert. Der eigentliche Geburtstag ist nämlich erst am Sonntag (27.4.). Mit der Party am Samstag nimmt das Königshaus Rücksicht auf die Protestanten im Land, die am Sonntag nicht feiern dürfen.

Kritik im Vorfeld: Doetinchem statt Vatikan

Unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen fand in der Stadt Doetinchem der offizielle Empfang für Willem-Alexander statt.



Im Vorfeld des sogenannten Königstages hatte es Kritik an der Entscheidung von Willem-Alexander und Königin Máxima gegeben, nicht zur Beisetzung von Papst Franziskus in den Vatikan zu reisen. Als Kompromiss begannen die Feierlichkeiten erst um 12 Uhr statt um 11 Uhr, damit das niederländische Fernsehen ausführlich über die Trauerfeier berichten konnte.

In einer Videobotschaft wandte sich Willem-Alexander zunächst an sein Volk - vielleicht auch, um die Gemüter zu beruhigen: "Wir sind zutiefst traurig über den Tod Seiner Heiligkeit Papst Franziskus. Wir erinnern uns mit Wärme an die persönlichen Begegnungen mit ihm, auch während unseres Staatsbesuchs beim Heiligen Stuhl im Jahr 2017. Papst Franziskus strahlte in allem Barmherzigkeit aus", so der König. Er appellierte an die Menschlichkeit, zumal dies "ein Tag mit zwei Gesichtern" sei.

Niederländer bejubeln ihren Monarchen