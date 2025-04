Prinzessin Ariane wird ihren Geburtstag wohl ohne ihre Familie in Italien feiern. Doch wer glaubt, die 18-Jährige genieße dort das Dolce Vita, der irrt.

Die jüngste Tochter von König Willem-Alexander besucht seit 2023 das UWC Adriatic College in der Nähe von Triest und belegt dort Fächer wie Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Kunst.



Zurzeit bereitet sie sich auf ihren Abschluss im Mai vor und wird sich wahrscheinlich intensiv auf die Prüfungen vorbereiten. Nach Informationen des Palastes wird sie am 26. April 2025 nicht am Königstag teilnehmen.