Aufatmen in Kopenhagen: Margrethe geht es wieder gut! Nach zwei Nächten im Krankenhaus konnte Dänemarks Ex-Königin am Samstag (10.5.) wieder in ihre Residenz auf Schloss Fredensborg zurückkehren.



Am Donnerstag (8.5.) war Margrethe überraschend ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert worden. Wie der Palast nun mitteilte, wurde die 85-Jährige dort vorsichtshalber wegen einer Erkältung beobachtet.