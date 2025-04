Bildrechte: dana press

Plötzlich Prinzregent Kronrinz Haakon: Seine Aufgaben als Königs-Vertretung

Hauptinhalt

04. April 2025, 16:47 Uhr

Kronprinz Haakon schlüpft immer öfter in die Rolle des Prinzregenten, muss also die Amtsgeschäfte seines kränkelnden Vaters Harald übernehmen. Unterstützung erhält er dabei nur wenig. Was macht das mit ihm?