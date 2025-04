Was zeigen die Bilder? Sie zeigen, was auch Laien eigentlich ahnen können: Auf so einem Schiff ist immer was zu tun. Leerlauf und Langeweile? Fehlanzeige.



"Vom Aufwachen am Morgen bis zum Schlafengehen am Abend haben die Studenten immer eine Aufgabe zu erledigen", weiß Pedro Cardona Suanzes zu berichten. Er ist Kommandant an der Marineakademie in Marín in Nordspanien.



Schließlich sollen die jungen Leute am Ende ihrer knallharten Marine-Ausbildung Führungskräfte beim Militär werden.