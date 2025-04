Eine junge Frau im Bikini am Strand, die Sonnenbrille im Gesicht, türkisblaues Wasser. Klingt nach einem harmlosen Urlaubsfoto, ist in der Realität aber viel komplizierter. Denn das Foto zeigt die 19-jährige Prinzessin Leonor von Spanien am Strand von Uruguay - und sehr wahrscheinlich wollte Leonor in diesem Moment gar nicht fotografiert werden.



Paparazzi tun es natürlich trotzdem - und verdienen damit jede Menge Geld. Oft gehen sie zu weit und bieten Fotos an, die juristisch schwierig sind. Zahlreiche Prozesse - auch in Deutschland - machen immer wieder klar, wo die Grenzen in der Berichterstattung über Promis zu ziehen sind.

Bildrechte: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Francisco J. Olmo

Es gibt gute Gründe, genau dieses Bikini-Foto von Leonor nicht zu veröffentlichen, die spanische Wochenzeitschrift "Diez Minutos" hat es dennoch getan. Auf dem aktuellen Cover der Zeitschrift steht "Die Prinzessin Leonor entspannt sich am Strand".



"Diez Minutos" (zu deutsch: "Zehn Minuten") ist eine Klatsch-Zeitung, wie sie bei jedem Friseur rumliegt. Promis, Unterhaltung, Mode - für jeden was dabei. Harmlos? Ja und nein.

Leonor beim Einkaufen - Anzeige gestellt!

Nicht zum ersten Mal ist die junge Leonor unfreiwillig zum Medien-Thema geworden: Bilder, die sie neulich in einem Einkaufszentrum in Chile zeigten, hatten sogar juristische Konsequenzen. Die spanische Botschaft in Chile stellte Anzeige wegen der - aus ihrer Sicht - illegalen Verbreitung der Bilder.



Der Ausgang des Verfahrens ist zwar noch offen, aber der spanische Staat - und offenbar auch die spanischen Royals - machen schon mal klar: So nicht! Ob das auch im Fall der Bikini-Fotos passieren wird, ist noch unklar.

Bildrechte: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Lorena Sopêna

Was machen diese Fotos mit Leonor?