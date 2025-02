Wachs-Panne oder gelungenes Kunstwerk? Royal-Fans sind sich da nicht so sicher.



Das Wachsfigurenkabinett "Museo de Cera de Madrid" ist um eine königliche Hoheit reicher: Am 14. Februar zog Kronprinzessin Leonor in ihrem Geburtstagslook vom 18. in die ehrwürdigen Museumsräume ein. Neben König und Königin, alias Mama und Papa. Felipe und Letizia wurden schon vorher in Wachs verewigt.