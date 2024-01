Prinzessin Ingrid hat es gerade nicht leicht: In wenigen Tagen muss sie ihr Zuhause und somit auch Freund Magnus verlassen, um in der Arktis beim Militär zu dienen . Kurz vor der Abreise trifft die Prinzessin diese Schock-Nachricht bestimmt besonders hart: Am Osloer Flughafen wurde ein bewaffneter Mann festgenommen, der fest davon überzeugt ist, Ingrid zu heiraten.

Wie die norwegische Nachrichtenseite "VG" berichtet, wurden Zollbeamte am 11. Januar auf einen Passagier aufmerksam. Der Grund: Der 40-jährige US-Amerikaner trug mehrere illegale Waffen bei sich - darunter seltene Gewehre, die vor allem für militärische Zwecke eingesetzt werden. Und: Laut dem Fernsehsender "TV 2" hatte der Unbekannte ein Notizbuch mit privaten Adressen der Königsfamilie im Gepäck.



Gruselig: Bei den Ermittlungen kam auch heraus, wozu der 40-Jährige diese Infos "benötigt": In einem Bericht vom Bezirksgericht "Romerike und Glåmdal" heißt es, dass der Amerikaner sich in Norwegen ein Leben als Landwirt aufbauen möchte. Soweit so gut. Doch sein eigentliches Ziel ist es, Prinzessin Ingrid Alexandra zu heiraten. Der Angeklagte sei extrem auf die norwegische Königsfamilie fixiert, so das Bezirksgericht.