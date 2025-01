Dass Prinz William ein großer Fan des Fußballklubs Aston Villa ist, ist kein Geheimnis. Das Problem: Der Thronfolger hat nur selten Zeit, um ins Stadion zu gehen und seine Mannschaft anzufeuern. Das war auch beim Spiel gegen den FC Everton so, allerdings hatte William dennoch große Lust, kurz vor Spielbeginn mit Aston Villa-Fans zu plaudern. Die Fans staunten nicht schlecht, wer da plötzlich bei ihnen mit am Tisch saß. "Er war ein netter Kerl, sehr bodenständig, und er liebt Villa und die Leidenschaft, die wir alle teilen", sagte ein Fan britischen Medien zufolge. "Ich glaube, wenn er keine anderen Verpflichtungen gehabt hätte, wäre er gerne beim Spiel dabei gewesen." Immerhin war Zeit für ein Kaltgetränk. Bestellt hat William übrigens einen Cider. Ganz brav.

Die Stiftung setzt sich etwa für traditionelles Handwerk, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein. Für Rod Stewart heißt das: viele Termine, viele Reden und voller Einsatz für all das, was auch König Charles so sehr am Herzen liegt.



Mit dem Botschafter-Job sind Stewart und seine Frau Penny Lancaster übrigens in guter Gesellschaft: So stehen zum Beispiel auch David Beckham und Sienna Miller im Dienste des Königs.