Smart, sexy - und gar nicht mal so zugeknöpft. So grüßt Prinz Carl Philip von seinem Hochglanz-Geburtstagsporträt. Es hagelt Likes und Kommentare. Die Schweden sind sichtlich stolz auf ihren schmucken Prinzen. Da sei auch verziehen, dass das Foto gar nicht mehr so frisch, sondern tatsächlich schon ein bisschen angestaubt ist.