Der Sohn einer Hollywood-Legende. Erbe eines maroden Fürstenhauses. Flotter Junggeselle. Skandalumwitterter Womanizer. Und heute? Der besonnene Regent von Monaco: Fürst Albert II. Am Sonntag, dem 6. April, wird er wohl für einen kurzen Moment innegehalten haben. Vor genau 20 Jahren starb sein Übervater Fürst Rainier III. - und "hinterließ" ihm das kleine Fürstentum an der Côte d'Azur. Ein Blick auf Alberts Leben, seinen Wandel und seine Regentschaft.

Mit einem solch schillernden Elternpaar stand Albert vom ersten Tag seiner Existenz an im Rampenlicht. Von klein auf wurde er darauf vorbereitet, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Heißt: Privatunterricht, Studium am renommierten Amherst College in den USA und Militärdienst in der französischen Armee. Nach Spaß klingt das nicht, den holte sich Albert anderswo.