Fast schien es, als würde es im Fall Marius Borg Høiby auch für den Inner Circle der Königsfamilie ungemütlich werden. Petter J. Grødem, Verteidiger von Marius' Ex-Freundin Juliane Snekkestad, bestätigte am 28.10. gegenüber der norwegischen Zeitung "Aftenposten", dass er die Polizei gebeten habe, auch Mette-Marit vernehmen zu dürfen - vergeblich, wie jetzt feststeht.



Im Gespräch mit der Tageszeitung "Dagbladet" und im Interview mit dem norwegischen Fernsehsender "TV2" teilte Petter J. Grødem mit, dass die Polizei in Oslo die Kronprinzessin nicht zu einer Vernehmung vorladen werde.