In Norwegen wird aufgeräumt - zumindest virtuell. Auf der offiziellen Homepage des Königshauses wurden still und heimlich entscheidende Veränderungen vorgenommen. Noch vor Kurzem wurden die Royals auf "kongehuset.no" unter folgenden Kategorien vorgestellt:

Die Kommunikationsmanagerin des Königshauses, Guri Varpe, erklärte gegenüber "NRK, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Norwegen, dass die Online-Änderungen klarstellen sollen, wer das Königshaus aktiv vertritt. Die neue Ordnung entspreche der aktuellen Definition des Königshauses.



Der Zeitpunkt - sehr bewusst gewählt. Man habe die "Notwendigkeit einer Rollenklärung erkannt". Immerhin betont Guri Varpe, dass Marius und Durek in den jeweiligen "Biografien der Royals erwähnt" werden.



Und tatsächlich: Auf den Profilen von Mette-Marit und Märtha Louise finden Marius und Durek Erwähnung. Doch so oder so: Beide wurden zu einer Randnotiz degradiert. Das kann man nicht schönreden.