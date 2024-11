"Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um ein sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt. Das Opfer sei nicht in der Lage gewesen, sich der Tat zu widersetzen", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.



Konkret werde Marius Borg Høiby verdächtigt, gegen einen Paragraphen (§ 282) verstoßen zu haben, "der sexuellen Umgang mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren".



Die Polizei hat auf der Grundlage von Informationen, die sich während der laufenden Ermittlungen ergeben haben, einen Bericht eingereicht. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin am 6. November 2024 entschieden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.



Marius Borg Høiby wird nun in der zentralen Haftanstalt im Osloer Stadtteil Grønland festgehalten. Es wurde noch nicht entschieden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird.



Eine Reaktion Høibys oder des Königshauses auf die neuen Vorwürfe gab es zunächst nicht.