Der Anwalt erklärt weiter: "In seinem eigenen Interesse sind sowohl seine Waffe als auch sein Führerschein nicht mehr in seinem Besitz." Marius sei damit einverstanden.

Gegen den Sohn von Mette-Marit aus einer früheren Beziehung sind seit diesem Sommer Gewaltvorwürfe laut geworden, die er teilweise einräumte.



Am 4. August war Marius Borg Høiby in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden.



In einer schriftlichen Stellungnahme hatte er damals eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.



Seitdem gab es immer wieder neue Vorwürfe gegen ihn - unter anderem geht es um Misshandlungen in Beziehungen mit zwei weiteren Frauen. Diese streitet der Stiefsohn von Kronzprinz Haakon jedoch ab.