Es wird immer enger für Marius Borg Høiby, den Sohn von Mette-Marit von Norwegen. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Polizei den 27-Jährigen am Freitagabend (13.9.) festgenommen. Hintergrund ist der mutmaßliche Verstoß gegen ein kürzlich verhängtes Kontaktverbot, wie die Polizei in Oslo mitteilte.



Der Stiefsohn von Thronfolger Kronprinz Haakon soll mehrmals mit einer Frau gegen deren Willen in Kontakt getreten sein. Es habe Wiederholungsgefahr bestanden, hieß es in der Mitteilung.