Bei den norwegischen Royals läuteten am 31. August die Hochzeitsglocken! Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett sind im norwegischen Dorf Geiranger vor den Traualtar getreten.



Es war ein Fest der Superlative. Nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Tage wurde die Liebe zwischen Prinzessin und Schamane gefeiert. Der romantische Startschuss fiel am Donnerstag, den 29. August.

Bildrechte: picture alliance/dpa/NTB scanpix | Stian Lysberg Solum

29. August: Hochzeits-Auftaktparty war "sexy und cool"

Anreisetag in Norwegen: Am 29. August startete das royale Liebesfest. Das Brautpaar soll laut "Se og Hør" einen Flughafen-Shuttle organisiert haben, der die Gäste zur Location ins norwegische Geiranger brachte.



Am Abend des 29. August gab es ein erstes kleines Get-Together. Märtha und Durek luden laut laut der Deutschen Presse-Agentur zu einer ersten Party ein. Das Motto? Gar nicht mal so royal: "sexy und cool". Was genau das bedeutete, ließ Märtha Louises Tochter Leah Isadora Behn durchblicken. In ihrer Instagram-Story postete sie Fotos ihres Party-Looks: Walla-Walla-Mähne, Hollywood-Glam und ein körperbetontes Spitzenkleid mit Rückenausschnitt. Wie dann wohl erst die Braut aussah?



Ihre Schwägerin Mette-Marit ließ es jedenfalls krachen: "Aftenposten" liegen Fotos vor, die die Kronprinzessin im lässigen Jeans-Look und mit Mundschutz zeigen. Die norwegische Zeitung beschreibt den Look als "Justin Timberlake 2001 mit einem Hauch Corona".

Die Hochzeitsgesellschaft residierte im traditionsreichen "Hotel Union" (vier Sterne, Zimmer ab 218 Euro pro Nacht) in Geiranger. Das malerische 300-Seelen Dorf steht auf der Welterbeliste der UNESCO und ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen des Landes. Norwegen at its best.



Für die Unterkunft mussten die Hochglanz-Gäste aber selbst zahlen. Knauserige Royals? Nun ja...irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden, immerhin arbeitet Märtha Louise nicht mehr für das Königshaus.



Bereits 2002 hat sie durch ihre erste Hochzeit mit Ari Behn auf all ihre königlichen Privilegien verzichtet und erhält daher auch keine Apanage. Durek Verrett verdient sein Geld hauptsächlich als Schamane. Seine spirituelle Nachhilfe kann man buchen - ab 1.500 Dollar pro Stunde, wie man auf seiner Website nachlesen kann.

Bildrechte: IMAGO / Dreamstime

30. August: Royale Schiffspartie und ein Hauch Heimatliebe

Abends Cocktails, morgens frische Luft - gut geplant, so hat ein Kater keine Chance. Der 30. August stand im Zeichen von Kultur und Entspannung: Geplant war eine dreistündige Bootsfahrt durch den idyllischen Geirangerfjord. Die Natur um den spektakulären Fjord ist nahezu unberührt. Die internationalen Gäste konnten ganz in Märtha Louises Heimat abtauchen.



Am Abend griff man auf Gewohntes zurück: Cocktails. Die Hochzeitsgesellschaft sollte sich zum Dinner einfinden. Dresscode: Tracht oder Tanzkleid.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Terje Pedersen

31. August: Modisch durchgeplante Trauung

Täglich grüßte ein neuer Dresscode - die Gäste mussten modetechnisch bestens auf die mehrtägige Hochzeit vorbereitet sein. Oder sich eben neu einkleiden.



Für den Tag der Tage hatte Braut Märtha Louise strikte Kleider-Regeln aufgestellt: Zur Zeremonie durften angeblich kein Weiß, Schwarz, Rosa oder Gold getragen werden. Die Herren sollten sich von den Outfits der Oscar-Verleihung inspirieren lassen - oder schlicht einen Frack tragen.

Bildrechte: dana press