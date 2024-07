Reinkarnation? Was für viele nach Hokuspokus klingt, ist für Durek Verrett bitterer Ernst. Der selbsternannte Schamane glaubt nicht nur an Hexen, sondern auch an Reinkarnation. Das heißt: Die Seele stirbt nie und reist durch die Zeiten. Manche Seelenverwandten finden immer wieder zueinander - bestes Beispiel: er und seine Verlobte Märtha Louise.



Die beiden sollen schon einmal auf dieser Erde gewandelt sein - zur Zeit der Pyramiden und Pharaonen. Seine feste Überzeugung: Schon im alten Ägypten sollen er und die Prinzessin ein Paar gewesen sein.



Ihre filmreife Liebesgeschichte findet sich nun sogar in ihrem offiziellen Hochzeitsmonogramm wieder.