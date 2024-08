In wenigen Tagen (am 31. August) läuten die Hochzeitsglocken in Norwegen: Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter Durek Verrett werden sich am 31. August das Ja-Wort geben. Offizielle Details zur Trauung und Zeremonie hat das Brautpaar selbst bisher nicht bekannt gegeben. Dafür hat sich jetzt ihre Pfarrerin mit der Lokalzeitschrift "Vikebladet" zu einem Interview verabredet.