Es ist soweit: Bei den norwegischen Royals läuten am 31. August wieder die Hochzeitsglocken! Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett treten im norwegischen Dorf Geiranger vor den Traualtar.



Geplant ist ein Fest der Superlative. Nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern ganze vier Tage soll die Liebe zwischen Prinzessin und Schamane gefeiert werden. Der romantische Startschuss fiel am Donnerstag, den 29. August.



Wie, wann, wo, wie lang? Das weiß man über Märtha Louises Hochzeit:

Bildrechte: picture alliance/dpa/NTB scanpix | Stian Lysberg Solum

29. August: Hochzeits-Auftaktparty wird "sexy und cool"

Anreisetag in Norwegen: Am 29. August startete das royale Liebesfest. Das Brautpaar soll laut "Se og Hør" einen Flughafen-Shuttle organisiert haben, der die Gäste zur Location ins norwegische Geiranger brachte.



Am Abend des 29. August gab es ein erstes kleines Get-Together. Märtha und Durek luden laut laut der Deutschen Presse-Agentur zu einer ersten Party ein. Das Motto? Gar nicht mal so royal: "sexy und cool". Was genau das bedeutete, ließ Märtha Louises Tochter Leah Isadora Behn durchblicken. In ihrer Instagram-Story postete sie Fotos ihres Party-Looks: Walla-Walla-Mähne, Hollywood-Glam und ein körperbetontes Spitzenkleid mit Rückenausschnitt. Wie dann wohl erst die Braut aussah?



Ihre Schwägerin Mette-Marit ließ es jedenfalls krachen: "Aftenposten" liegen Fotos vor, die die Kronprinzessin im lässigen Jeans-Look und mit Mundschutz zeigen. Die norwegische Zeitung beschreibt den Look als "Justin Timberlake 2001 mit einem Hauch Corona".

Die Hochzeitsgesellschaft residiert im traditionsreichen "Hotel Union" (vier Sterne, Zimmer ab 218 Euro pro Nacht) in Geiranger. Das malerische 300-Seelen Dorf steht auf der Welterbeliste der UNESCO und ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen des Landes. Norwegen at its best.



Für die Unterkunft müssen die Hochglanz-Gäste wie Lenny Kravitz oder Gwyneth Paltrow aber selbst zahlen. Knauserige Royals? Nun ja...irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden, immerhin arbeitet Märtha Louise nicht mehr für das Königshaus.



Bereits 2002 hat sie durch ihre erste Hochzeit mit Ari Behn auf all ihre königlichen Privilegien verzichtet und erhält daher auch keine Apanage. Durek Verrett verdient sein Geld hauptsächlich als Schamane. Seine spirituelle Nachhilfe kann man buchen - ab 1.500 Dollar pro Stunde, wie man auf seiner Website nachlesen kann. Doch allzu viele Klienten scheinen dieses Angebot vielleicht nicht anzunehmen, wenn die Gäste ihre Zimmer selbst zahlen müssen …

Bildrechte: IMAGO / Dreamstime

30. August: Royale Schiffspartie und ein Hauch Heimatliebe

Abends Cocktails, morgens frische Luft - gut geplant, so hat ein Kater keine Chance. Der 30. August soll ganz im Zeichen von Kultur und Entspannung stehen: Geplant sei eine dreistündige Bootsfahrt durch den idyllischen Geirangerfjord. Die Natur um den spektakulären Fjord ist nahezu unberührt. Die internationalen Gäste können ganz in Märtha Louises Heimat abtauchen.



Am Abend greift man auf Gewohntes zurück: Cocktails. Die Hochzeitsgesellschaft soll sich zum Dinner einfinden. Dresscode: Tracht oder Tanzkleid. Das Brautpaar scheint ein Faible für Mottos zu haben.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Terje Pedersen

31. August: Modisch durchgeplante Trauung

Täglich grüßt ein neuer Dresscode - Gäste müssen mode-technisch bestens auf die mehrtägige Hochzeit vorbereitet sein. Oder sich eben neu einkleiden.



Für den Tag der Tage soll Braut Märtha Louise strikte Kleider-Regeln aufgestellt haben: Zur Zeremonie darf angeblich kein Weiß, Schwarz, Rosa oder Gold getragen werden. Die Herren der Riege sollen sich von den Outfits der Oscar-Verleihung inspirieren lassen - oder schlicht einen Frack tragen.



Es darf also glamourös werden - nur wird das niemand weiter zu sehen bekommen. Denn Fotos sind auf der Hochzeit streng verboten, um die Privatsphäre des Paares zu schützen. Die Rechte an ihrer Hochzeit soll das Brautpaar laut "Mail Online" und Bunte angeblich an den Streaming-Riesen Netflix und das "Hello Magazine" verkauft haben.



Dresscode und Motto passen zu Märtha Louises und Dureks illustrem Freundeskreis: Das Paar pendelt zwischen Norwegen und Los Angeles, hat Freunde in den höchsten Star-Kreisen.

Bildrechte: dana press

01. September: Brunch Royal

Nach Jawort und Partymarathon heißt es für die Gäste nicht gleich Koffer packen. Familie, Freunde und Brautpaar haben sich ein wenig Ruhe verdient. Deswegen gibt es laut "Se og Hør" einen dreistündigen Brunch, bevor sich die Hochzeitsgesellschaft in alle Winde zerstreut.

Vier Tage Hochzeitsfieber

Die Hochzeitsvorbereitungen sollten eigentlich top secret sein - trotzdem kamen einige nicht ganz unentscheidende Details ans Licht. Die norwegische Zeitung "Se og Hør" war bereits im Mai nicht nur an Einladungen, sondern auch an die exklusive Gästeliste der Mega-Sause gelangt. Die Braut war darüber alles andere als amused - und machte ihrem Ärger auf Instagram Luft.



Doch das Kind - oder Krönchen - war in den Brunnen gefallen.

Offene Beziehung bei Märtha Louise und Durek Verrett?

Modern und unangepasst: Märtha Louise und Durek Verrett sprengen mit ihrer Hochzeit sämtliche royale Ketten. Das passt, denn ihre gesamte Beziehung ist alles andere als konventionell.



Im Podcast "Suksess med Jan Thomas" plauderte Märtha Louise aus dem Liebes-Nähkästchen:

Durek geht sehr offen damit um, dass er bisexuell ist. Andere sagen: 'Oh mein Gott, wie machst du das? Ist das nicht sehr schwierig?'. Nein, es ist überhaupt nicht schwierig, er ist einfach so wie er ist. Prinzessin Märtha Louise "Suksess med Jan Thomas"

Märtha betonte im Podcast-Interview außerdem, dass sie Freiheiten innerhalb der Beziehung sehr, sehr wichtig findet. Ob sie damit eine offene Beziehung und bald eine offene Ehe meint?