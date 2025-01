Schockmoment für die norwegischen Royals: Königin Sonja musste nach einem Skiausflug vorübergehend ins Krankenhaus. Die 87-Jährige habe unter Vorhofflimmern gelitten, hieß es in einer Mitteilung des Königshauses.



Sonja sei deshalb zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Lillehammer gebracht worden. Immerhin: Die Situation war offenbar nicht ernst und Sonja die ganze Zeit in guter Verfassung. Bereits am Sonntagmorgen (12.1.) kam die Entwarnung. Die Königin sei mit normalem Herzrhythmus entlassen worden.