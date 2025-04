In diesem Fall möchte man nicht in den Schuhen einer Königin stecken:



Wie Palastsprecherin Margareta Thorgren der Zeitschrift "Svensk Damtidning" bestätigte, musste sich Silvia Anfang April wegen ihres Hallux valgus - einer Fehlstellung der großen Zehe - am Fuß operieren lassen. Autsch!



Die Op sei gut verlaufen, zurzeit erhole sich Königin Silvia auf Schloss Drottningholm. Doch Heilung braucht eben seine Zeit. Erst am 28. April möchte die Königin ihre royalen Pflichten wieder aufnehmen und an der Vorstandssitzung ihrer Childhood Foundation teilnehmen.