Mit ihrer Entscheidung, bei dem Projekt ihren Titel nicht zu nutzen, ist Madeleine nicht allein. Ihr Bruder, Prinz Carl Philip, hat ebenfalls für sein Design-Label seinen Titel nicht eingesetzt. Auch er nutzt seit Jahren den Familiennamen "Bernadotte", um Schals, Decken, Kleidung oder Brillen zu vermarkten. Dass sich die Royals einen Nebenjob suchen, ist also nicht neu. Dennoch soll es im Vorfeld von Madeleines Projekt "hitzige Diskussionen hinter verschlossenen Türen" gegeben haben, wie die schwedische Zeitung "Svensk Damtidning" berichtet.

Nichtsdestotrotz: Das schwedische Königshaus gibt grünes Licht. Die Entscheidung sei lange geplant und mit dem Hof abgestimmt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem bezieht Madeleine bereits seit einigen Jahren keine Apanage mehr - bekommt also keine finanzielle Unterstützung vom Staat. Im Gegensatz zu ihren Geschwistern Carl Philip und Kronprinzessin Victoria.



Seit 2019 tragen auch die Kinder von Madeleine keine königlichen Titel mehr. Damit sind sie Privatpersonen, erhalten keine Apanage und sind von royalen Pflichten befreit. Und Madeleine legt nun mit ihrem neuen Business nach! Vielleicht der nächste Schritt in die Unabhängigkeit und ein Leben fernab des Palasts...