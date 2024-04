Außerdem nicht bedacht wurden die Umstrukturierungen hinter den Palastmauern. So ein Thronwechsel stellt den königlichen Haushalt grundlegend auf den Kopf. Noch dazu, da Frederik und Mary in letzter Sekunde von Margrethes Abdankung erfahren haben sollen. Viel Vorbereitung war da nicht.



Denkbar wäre, dass sich Mary erst einmal auf ihre Aufgaben hinter den Kulissen konzentriert hat, um nun langsam wieder mehr öffentlich in Erscheinung zu treten. Marianne Singer, Royal-Expertin der dänischen Zeitung "Billed Bladet", glaubt nicht, "dass das Königspaar in diesen Tagen viel Zeit zum Ausruhen hat."