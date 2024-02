Auch ein Royal hat Anrecht auf Urlaub, klar. Doch dass sich Frederik nur vier Wochen nach dem Thronwechsel bereits aus dem Staub macht, stößt vielen Dänen bitter auf. Denn: Vom neuen König hätte man sich mehr Tatendrang erhofft. Stattdessen kehrte Margrethe kurzerhand in ihr altes Amt zurück - als Vertretung für Sohn und Enkel. Denn nicht nur ihr Nachfolger lässt es sich in den Schweizer Bergen gut gehen, sondern auch sein Vertreter, Thronfolger Prinz Christian .

Man könnte meinen, dass Frederik als Neu-König von Termin zu Termin hetzt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Seit dem Thronwechsel am 14. Januar musste Frederik lediglich zwei Audienzen und eine dreitägige Auslandsreise nach Polen wahrnehmen. Übersichtlich - oder gar zu wenig? Peinlich: Der königliche Winterurlaub wurde im Hofkalender auf der Website des Königshauses verschwiegen. Fauxpas oder Absicht? Bis auf eine öffentliche Audienz am 19. Februar ist der Kalender für den Rest des Monats leer.

Ist Frederik arbeitsscheu? Das jedenfalls werfen ihm Kritiker vor. "In Frederiks Kalender hat es nie einen Hinweis darauf gegeben, dass er jemals überarbeitet war", so Kim Bach, Königshaus-Expertin des "Ekstra Bladet". "Wenn man vergleicht, wie viele offizielle Arbeitstage Frederiks Kollegen in den anderen Königshäusern haben, ist es klar, dass Frederik am unteren Ende der Skala liegt." Die dänische Zeitung wollte es genau wissen und rechnete auf der Grundlage des offiziellen königlichen Kalenders nach. Das Ergebnis lässt Frederik nicht gut wegkommen: Sein Arbeitspensum im Jahr 2022 betrug insgesamt nur 70 Arbeitstage. Ein Jahr später kam Frederik immerhin auf 123 Arbeitstage - das macht etwa zehn pro Monat. Allerdings nur, weil seine Mutter aufgrund einer Rücken-OP für längere Zeit ausgefallen war.

Allerdings kämpfte Frederik in der Vergangenheit immer wieder mit mentalen Problemen. An der Last, König zu werden, drohte er zu zerbrechen. In seinem Buch "Kongeord" (deutsch "Königswort") betont er deswegen, wie wichtig ihm Ruhephasen und eine gute Work-Life-Balance sind.



Zeitgemäße Gedanken. Wird Frederik also nur verkannt?