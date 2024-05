Kaum haben König Felipe und Königin Letizia ihren 20. Hochzeitstag gefeiert, wabern neue Trennungsgerüchte über die Palastmauern - diesmal skandalöser denn je.

Hat es sich in Spanien ausgeliebt?

Spanische Medien haben die Ehe von Letizia und Felipe schon lange abgeschrieben. Königshaus-Experte Pilar Eyre verriet im Interview mit dem TV-Sender "TV3", dass sich die beiden schon vor Jahren auseinandergelebt haben sollen. Letizia soll Felipe ohnehin nie wirklich geliebt haben, er habe sie emotional verhungern lassen.



Eine toxische Verbindung oder alles Klatsch und Tratsch?

Die neuen Lieben des Königspaares

Die argentinische Zeitschrift "Caras" setzt noch einen drauf und behauptet nun, dass sowohl Letizia als auch Felipe bereits wieder neuer Partner an ihrer Seite haben sollen. Allerdings behält die Zeitschrift für sich, woher sie diese Infos bezieht.



Letizias neuer Liebhaber soll "sehr reich" sein und ein "Schloss in den französischen Pyrenäen" besitzen. Dort sollen die beiden Turteltauben bereits ein erstes Liebeswochenende genossen haben.



Und auch Felipe soll bei der Partnerwahl ein goldenes Händchen bewiesen haben: Laut "Caras" soll der König bei einem Wochenendausflug von einer "reichen Erbin" begleitet worden sein. Allerdings hätten seine Leibwächter alles in ihrer Macht stehende getan, damit keine Paparazzi-Bilder verbreitet werden.



Beweise für die jüngsten Gerüchte gibt es also keine, ihre Glaubwürdigkeit ist daher fraglich.

Immer wieder Ärger mit Letizias Ex-Schwager

Zu allem Übel meldete sich auch mal wieder Letizias Ex-Schwager zu Wort. Jamie del Burgo behauptete vergangenes Jahr in dem Skandalbuch "Letizia und ich", dass er mit Letizia eine jahrelange Affäre gehabt haben soll - vor und während ihrer Ehe. Seitdem tut er viel dafür, regelmäßig in den Schlagzeilen zu landen. Im Gegensatz zu "Caras" lieferte er jedoch immer wieder vermeintliche Beweise für seine Liebschaft. Ein privates Foto hier, eine intime SMS da.



Nun legt er nach: In der Zeitschricht "El Nacional" spricht er von weiteren Affären der Königin - neben ihm soll sie noch acht weitere Liebhaber gehabt haben. Hierfür hat er dieses Mal aber keine fadenscheinigen Beweise.

Getrennte Betten, ein Thron

Ein Blick in die Geschichte des spanischen Königshofes zeigt, dass es gar nicht so unüblich ist, Thron und Krone, aber nicht das Bett zu teilen.



Felipes Eltern machten es vor: Alt-König Juan Carlos soll jahrelang die Society-Lady Corinna zu Sayn-Wittgenstein geliebt haben. Seiner Ehefrau Sofía wurde es irgendwann zu bunt.



Seit dem Thronwechsel im Jahr 2014 lebt das ehemalige Königspaar getrennt voneinander: Sofía im Zarzuela-Palast nordwestlich von Madrid, Juan Carlos im Exil in Dubai. Eine Scheidung kam den streng katholischen Eheleuten allerdings nicht in die Tüte.



Der Schein muss ja irgendwie gewahrt werden. Auch wenn viel Klebstoff nötig ist, um die Scherben zusammenzuhalten.