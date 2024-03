Der Muttertags-Schnappschuss von Prinzessin Kate ging nach hinten los - Steilvorlage für König Willem-Alexander. Der Monarch konnte sich einen Scherz über Kates verunglückten Photoshop-Versuch einfach nicht verkneifen.



Bei einem Besuch in der niederländischen Gemeinde Zupthen kam Willem-Alexander mit einem kleinen Mädchen ins Gespräch. Die erzählte dem König stolz, dass sie kürzlich ein Foto von ihm und seiner "ganzen Familie" gesehen habe. Willem-Alexanders knapper Kommentar: "Und das war nicht gephotoshopped."



Dem niederländischen Royal-Experten Rick Evers sei Dank, kann jeder in den Geschmack von Willem-Alexanders Humor-Offensive kommen. Der Reporter hielt die Szene in Bewegtbild fest und postete sie später auf X.