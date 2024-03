Die Tochter von Prinz Andrew hat neben dem dreijährigen August auch noch Sohnemann Ernest. Der kam im Mai 2023 zur Welt - zur großen Freude von Oma Sarah Ferguson. Die hat sich nämlich ganz besonders über die wachsende Enkelschar gefreut, wie sie Ende des letzten Jahres auf ihrer Instagramseite schrieb.

04.02.2024 | König Charles III. nach OP: Gut gelaunt zum Gottesdienst

Neben Prinzessin Kate hat man sich in Großbritannien in den vergangenen Wochen vor allem um König Charles III. Sorgen gemacht. Grund war die Gesundheit des 75-Jährigen, denn der Monarch musste sich wegen einer gutartigen Prostata-Vergrößerung operieren lassen.



Die OP sei nach Palast-Angaben gut verlaufen, seitdem macht Charles III. offenbar immer weitere Fortschritte. Nach seiner Krankenhaus-Entlassung am vergangenen Montag (29.01.) hat er sich am Sonntag (04.02.) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt - gemeinsam mit seiner Frau, Königin Camilla.



Die beiden ließen sich auf dem Weg zu einem Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland fotografieren und winkten den Fotografen zu, Charles lächelte sogar. Es scheint tatsächlich so zu sein: Charles ist wieder oben auf.

02.02.2024 | Prinz Christian von Dänemark unterschreibt sein erstes Gesetz

Ist Papa auf Reisen, hat der älteste Sohn im Königreich das Sagen - für den dänischen Kronprinzen Christian eine Premiere. In Abwesenheit seines Vaters König Frederik X., der zurzeit in Polen ist, hat Christian nun erstmals ein Gesetz unterzeichnet.



Als Stellvertreter des Staatsoberhauptes unterschrieb der 18 Jahre alte Thronfolger die Gesetzesänderung mit den Worten "Unter unserer königlichen Hand und Siegel. Im Namen des Königs: Christian, Kronprinz".



In dem von Christian unterschriebenen Gesetz geht es um die Liste der Länder, gegen die in Dänemark Steuersanktionen verhängt werden. Klingt nicht besonders spektakulär, aber das Gesetz wird Christian trotzdem wohl nie vergessen.

31.01.2024 | Prinz Christian von Dänemark wird Regent auf Zeit

Das kommt überraschend! Nur wenige Wochen nach der Abdankung von Königin Margrethe von Dänemark, bekommt Prinz Christian die Chance, seinen Vater zu vertreten. Der 18-Jährige wird für einige Tage die Rolle des Regenten übernehmen. Der Grund: König Frederik hält sich vom 31. Januar bis 02. Februar in Polen auf.



Wie der dänische Palast bestätigt, wird Prinz Christian in dieser Zeit seinen Vater vertreten. Eine Premiere für den Sohn von Königin Mary und König Frederik - und auch eine Überraschung. Denn dänische Medien gingen bislang davon aus, dass Königin Mary die Geschäfte in Abwesenheit ihres Mannes übernehmen wird.



Auch für König Frederik ist die Reise eine Premiere. Der 55-Jährige reist zum ersten Mal als König ins Ausland. Nach Angaben des Königshauses startet Frederik seinen Besuch in Warschau und reist danach in die Hafenstadt Stettin.

29.01.2024 | Königin Mary von Dänemark feuert ihr Handball-Team an

Ist sie es wirklich? Ja, Königin Mary hat sich am Sonntag (28.1.) das Handball-EM-Finale live in Köln angeschaut - ohne ihren Frederik. Die 51-Jährige verfolgte die Partie Dänemark gegen Frankreich, die "ihr" Team allerdings am Ende mit 31:33 verlor. Bei der Siegerehrung überreichte die Königin den Dänen dann die Silbermedaillen.



Das dänische Königshaus hatte Marys Deutschland-Besuch erst ganz kurz vorher angekündigt. Alles top secret also.

Niedliches Detail des Besuchs: Immer wieder war Mary während der TV-Übertragung zu sehen, auch als sie den DJ Ötzi-Hit "Sweet Caroline" mitsang. Zwar nicht aus voller Kehle, wie die anderen dänischen Fans, aber immerhin.

Auch für Frederik stehen diese Woche noch Termine an: Er wird am 31. Januar zu seiner ersten Auslandsreise als König nach Polen aufbrechen. Danach werden Frederik und Mary ihre erste offizielle Reise als Königspaar antreten. Es geht nach Schweden und Norwegen, wie das Königshaus ankündigte. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

25.01.2024 | Herzogin Sophie: Periodenprodukte gehören nicht in den Schrank

Macht um Menstruationsprodukte nicht mehr so ein Geheimnis! Dafür hat sich die britische Herzogin Sophie ausgesprochen. Beim Besuch einer Londoner Mädchenschule warb sie für einen offeneren Umgang damit.



"Viele Unternehmen, die diese Produkte herstellen, ob es Binden sind oder Tampons oder etwas anderes, versuchen, die Verpackung relativ hübsch zu machen", sagte Sophie, die mit Prinz Edward verheiratet ist. "Aber wo bewahren wir die auf? Versteckt im Schrank."



Die Produkte müssten raus aus dem Schrank, weil das auch dazu diene, besser ins Gespräch zu kommen. "Wenn eure sechsjährige Schwester eins davon in die Hand nimmt und fragt: 'Wofür ist das?', dann könnt ihr darüber zu Hause ein Gespräch führen". Und wenn man Periodenprodukte verstecke, mache man daraus ein Tabu, so Sophie, die sich für die Organisation "Wellbeing of Women" engagiert.

15.1.2024 | Was tuscheln die Monaco-Zwillinge Gabriella und Jacques da?

Auch royale Kinder sind nunmal Kinder und haben ihre Geheimnisse. Schön zu sehen, dass sich Gabrielle und Jacques so gut verstehen. Besonders süß war das am Wochenende in Monaco beim "Festival International du Cirque de Monte-Carlo". Mittendrin im Trubel: die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (9). Händchenhaltend verfolgten die beiden das Treiben und staunten über die Elefanten vor dem Prinzenpalast.



Und dann flüsterte Gabriella ihrem Bruder etwas ins Ohr. Aber was?



Jacques schaut auf dem Bild äußerst konzentriert. Es kann also sein, dass seine Schwester ihm eine knifflige Frage gestellt hat. Aber welche? Wir wissen es nicht und werden es wohl nie erfahren. Vom Fürstentum jedenfalls gibt es kein Statement zum süßen Zwillings-Talk. Auch ein Fürstentum hat seine Geheimnisse...

12.1.2024 | Erster öffentlicher Auftritt von Prinz William im neuen Jahr

Nach den Weihnachtstagen mit Familie und dem Jahreswechsel hat Prinz William nun die Zeit der freien Tage hinter sich gelassen und seinen ersten öffentlichen Auftritt im Jahr 2024 absolviert.



Am Donnerstag (11.01.) hat sich der Prinz von Wales mit Rugby-Trainer Kevin Sinfield und dem ehemaligen Rugby-Spieler Rob Burrow getroffen, um ihnen jeweils einen "Commander of the Order of the British Empire" (CBE) zu verleihen.



Die beiden Sportler erhielten den Ritterorden für ihre Bemühungen, das Bewusstsein für die Motoneuron-Krankheit zu schärfen und sich für deren Bekämpfung einzusetzen. Das Rugby-Duo hatte mehr als 15 Millionen Pfund für diesen guten Zweck gesammelt.



Motoneuron ist eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. Betroffene leiden unter Muskelschwäche, Muskelverschmächtigungen und häufig auch unter Muskelzuckungen und -steifigkeit. Die Krankheit ist unheilbar und lebensverkürzend. Rugby-Profispieler Rob Burrow erhielt 2019 die Diagnose.

8.1.2024 | Letzte Chance: Königin Margrethe bittet zur Abschieds-Audienz

Die Tage als Regentin sind gezählt: In weniger als einer Woche wird Königin Margrethe das Zepter an Kronprinz Frederik weitergeben.



Heute bat sie ein letztes Mal in Schloss Christiansborg zur Audienz – nur eine der Aufgaben, die bald ihr Sohn übernehmen wird.



Mit stolzgeschwellter Brust erwiesen 80 Dänen ihrer Königin ein letztes Mal die Ehre. Margrethes Terminkalender? Für den Rest der Woche leer.



Normalerweise finden zweimal im Monat öffentliche Audienzen bei der Königin in Kopenhagen statt. Wie der Fernsehsender "TV 2" nachrechnete, hat Margrethe somit im Laufe ihrer fast 52 Jahre auf dem Thron etwa 1.000 Audienzen abgehalten.



Bleibt nur noch zu sagen: Farvel, dronning Margrethe (dt. Lebe wohl, Königin Margrethe).