Die Affären-Gerüchte am dänischen Hof reißen nicht ab. Doch was würde passieren, wenn sich König Frederik X. und Mary wirklich trennen würden? Für Mary wäre eine Scheidung vermutlich alles andere als lukrativ.

"Dana-Press" zufolge soll der Ehevertrag 2006 - also zwei Jahre nach der royalen Traumhochzeit - neu aufgesetzt worden sein. In der ersten Version von 2004 sei die damalige Kronprinzessin wesentlich besser weggekommen: Mary hätte im Fall einer Scheidung noch ein Anrecht auf den Kauf einer Villa gehabt, die sie sich nach ihren Wünschen hätte einrichten lassen können. Bezahlt hätte das Frederik. Dazu hätte es eine einmalige Abfindung und eventuelle Alimente gegeben.

Wie "Gala" unter Berufung auf die dänische Zeitung "BT" berichtet, sei der Anlass für einen neuen Ehevertrag zwischen Mary und Frederik die Scheidung von Prinz Joachim und Prinzessin Alexandra im Jahr 2005 gewesen. Die habe nämlich ziemlich viel Geld gekostet. Umgerechnet rund 973.000 Euro soll Frederiks Bruder Joachim allein für den Kauf und die Instandsetzung von Alexandras Villa in Kopenhagen gezahlt haben. Hinzu sei eine jährliche Apanage in Höhe von 255.000 Euro gekommen - bezahlt vom dänischen Staat.



Weil das dänische Königshaus offenbar nicht noch einmal finanziell so bluten wollte, sei für Mary und Frederik ein neuer Ehevertrag fällig gewesen.



(Dieser Artikel wurde am 27.11.2023 erstmals veröffentlicht.)