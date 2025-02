Royals am Zapfhahn - von dieser Idee scheint in Großbritannien ein gewisser Charme auszugehen. In Deutschland kennt man das so ähnlich vom Oktoberfest, wenn der amtierende Münchner Oberbürgermeister traditionell das erste Fass Bier ansticht: Das sind eben Bilder, die man immer wieder gerne sieht.



So ließ sich am Montag (24.02.) auch König Charles nicht lang bitten: Beim Besuch einer Brauerei versuchte sich der 76-Jährige hinter dem Tresen und zapfte im mittelenglischen Burton-upon-Trent ein Pint.