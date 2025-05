Ein Interview mit Oprah Winfrey hier, eine schlagzeilenträchtige Autobiografie dort. Kaum haben sie die hocharistokratischen Kreise hinter sich gelassen, beginnen Harry und Meghan zu schwatzen. Never complain, never explain - das Motto der Windsors seit jeher - scheint für sie nicht mehr zu gelten.



Und die Royal Family? Die blieb zunächst still. Der Kopf muss eben auf den Schultern bleiben - sonst fällt ja auch das Krönchen runter.



Dem einen oder anderen Familienmitglied fällt es sicher nicht leicht, die Füße still zu halten. Immerhin wurde das Königshaus mit heftigen Vorwürfen überhäuft. Auf der langen Liste der angeblichen Vergehen: Rassismus und Handgreiflichkeiten.



Vorwürfe, die Kratzer am sonst so polierten Image hinterlassen haben. Und doch: Das Schweigen der Royals gilt vielen als Zeichen guten Stils. Aktuellen Umfragen zufolge begegnet die Bevölkerung Charles und Co. wieder mit mehr Respekt, während die Yellow Press nicht müde wird, gegen die Sussexes zu schießen.