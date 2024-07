Nach Großbritannien zurückkehren? Das kommt für Prinz Harry aktuell nicht in Frage. Über die Gründe dafür spricht der Royal in der neuen Dokumentation "Tabloids on Trial" des Fernsehsenders ITV.



Harry fürchte schlichtweg um die Sicherheit seiner Frau: "Es ist noch immer gefährlich", so der 39-Jährige in der am Donnerstagabend (25.07.) im britischen TV ausgestrahlten Doku. Alles, was es brauche, sei ein Einzeltäter - eine Person, die dieses Zeug, also die Zeitungsartikel, lese - etwa mit einem Messer oder Säure.

Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht zurückbringen werde in dieses Land. Prinz Harry Doku "Tabloids on Trals"

Der Prinz und die Presse

In der Dokumentation spricht Harry ausführlich und ganz offen über seinen Kampf gegen Teile der britischen Presse. Er hat bereits die großen britischen Tageszeitungen "The Sun", "Daily Mail" und "The Mirror" verklagt, weil sie angeblich auf unrechtmäßige Art und Weise an Informationen über ihn und nahestehende Personen gelangt seien.



In einem Prozess gegen den Verlag des "Mirror" hat er bereits Schadenersatz zugesprochen bekommen. Auf die Nachfrage, ob er mit solchen Prozessen nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehe, antwortete der Royal:



"Es liegt ohnehin mehr als genug Aufmerksamkeit auf mir und meiner Frau." Man gerate irgendwann an einen Punkt, wo man verdammt sei, wenn man etwas tue, und ebenso verdammt sei, wenn man nichts tue. Eine, die ihn in seinem Kampf gegen die Presse unterstützt habe? Seine Großmutter Königin Elizabeth II..



Trotzdem sagte er, es sei ein Risiko, sich gegen die Presse zu stellen. "Schauen Sie sich an, was mir, meiner Frau und meiner Familie in den letzten vier Jahren passiert ist."

Prinz Harry: Diana "war nicht paranoid"

Der Sohn von König Charles III. ist außerdem überzeugt, im Laufe seines Lebens Opfer von Telefon-Hacking und anderen illegalen Methoden der Informationsbeschaffung geworden zu sein.



Auch bei seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, soll das der Fall gewesen sein. Es gebe "Beweise, die nahelegen, dass sie gehackt wurde", sagt Harry in der Doku.

Trotzdem hat die Klatschpresse Spaß daran, sie als paranoid zu zeichnen. Aber sie war nicht paranoid. Sie hatte absolut recht mit dem, was ihr passierte. Sie ist heute nicht mehr da, um die Wahrheit zu erfahren. Prinz Harry Doku "Tabloids on Trial"

Anders als Prinz Harry bezeichnete sein Bruder Prinz William seine Mutter 2021 in einem Statement vor laufenden Kameras selbst als paranoid:

Es macht unglaublich traurig, zu wissen, dass die Misserfolge der BBC erheblich zu ihrer Angst, Paranoia und Isolation beigetragen haben, an die ich mich aus den letzten Jahren mit ihr erinnere. Prinz William The Guardian

Diese Äußerung machte er, nachdem der frühere Richter Lord John Dyson das Skandal-Interview der damaligen Prinzessin von Wales in der BBC-Sendung "Panorama" aufgearbeitet hatte. Laut Dyson fälschte der Interviewer Martin Bashir Dokumente, um Diana zu dem Interview zu überreden.

Familienstreit wegen Harrys Kampf gegen die Presse

"Never complain, never explain." - Beschwer dich nicht, aber erkläre auch nichts. So lautet das Motto des britischen Königshauses. Mit seinem Feldzug gegen die britische Presse verstößt Prinz Harry gegen diese unausgesprochene Regel.



In der Doku erzählte Prinz Harry, dass genau dieser Punkt einen "zentralen Teil" des Streits mit seiner Familie ausmache.

Ich habe es sehr deutlich gemacht, dass etwas getan werden muss. Es wäre schön, wenn wir das als Familie getan hätten. Prinz Harry Doku "Tabloids on Trials"

Trotz des Streits und des "Grabens" zu seiner Familie wolle Prinz Harry weiter gegen die Presse vorgehen.

