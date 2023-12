Auf Seite 128 in der niederländischen Ausgabe soll der erste brisante Name genannt worden sein, der zweite auf Seite 334. Der Verlag Xander hat das Buch vom Markt genommen. In der niederländischen Übersetzung sei ein Fehler aufgetreten, der derzeit korrigiert wird, heißt es vom Verlag.



Mittlerweile hat sich die Übersetzerin der niederländischen Buchfassung zu Wort gemeldet: "Als Übersetzerin übersetze ich, was ich vor mir habe. Die Namen der Royals standen da - schwarz auf weiß. Ich habe sie nicht erfunden", sagte sie der englischen Zeitung "MailOnline".



Der Fehler könnte darin gelegen haben, dass die Agentur des Autors einen früheren Entwurf des Buches geschickt hat. Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber "The Times".