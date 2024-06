Eine spannende Zeit für alle Berufsanfänger ist die erste Zeit nach dem Studium - das gilt ganz bestimmt auch für den 24-jährigen Graf Nikolai von Montpezat und seine langjährige Freundin Benedikte Thoustrup. Bald haben sie ihr Studium an der Copenhagen Business School beendet. Ein echter Meilenstein.



Doch der junge dänische Graf, Sechster in der Thronfolge und erfolgreiches Model, und seine ebenfalls modelnde Freundin stehen natürlich vor ganz anderen Entscheidungen als ein Durchschnitts-Student.



Das kann durchaus Probleme bereiten: Was tun, wenn einem viele Türen offen stehen? Während Benedikte bereits 2022 gemeinsam mit ihrer Mutter und Großmutter das Accessoire-Label "BénéSoie" gegründet hat, ist Nikolai noch nicht so entschieden, wie es weitergehen soll.