Gut gelaunt, nahbar und entspannt zeigte sich Albert am Sonntag (16.03.) an der französischen Mittelmeerküste, unweit seines eigenen Herrschaftsbereichs. Sonst kennt man den Grimaldi eher ernst, seriös und zurückhaltend.



Doch in der Rolle des Sportsfreundes taut er auf: Beim Etappenrennen Paris-Nizza war Albert in seinem Element. Ausnahmsweise als Freizeitmensch und nicht als Oberhaupt des Zwergstaates unterwegs, gab er sich locker, plauderte am Streckenrand mit Fans und posierte sogar für Selfies, wie in der Instagram-Story des Fürstenhauses zu sehen war.



Im legeren Look aus hellblauem Hemd, dunklem Sakko, grauer Hose und cooler Sonnenbrille strahlte Albert mit der Nizza-Sonne um die Wette. Zwei Tage zuvor hatte sich der Fürst noch ganz anders gezeigt.