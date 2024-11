Bevor sie an der Seite von Fürst Albert zur Fürstin von Monaco wurde, kannte man Charlène Wittstock aus Südafrika als Leistungsschwimmerin. Zu dieser Zeit war ihr Ziel nicht das Fürstentum, sondern die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dass sie dort ausgerechnet dem Fürsten von Monaco über den Weg laufen sollte, ist eine andere Geschichte.

Die Jagd nach ewiger Jugend ist eine Illusion. Ich versuche, in meinem Herzen und meinem Geist so jung wie möglich zu bleiben.

Aussagen, die in Frage stellen, worüber in Medien und Öffentlichkeit immer wieder spekuliert wird: die angeblichen Schönheits-OPs der monegassischen Fürstin. Bestätigt worden sind diese von offizieller Seite nie. Im Gegenteil...



Worüber das Fürstenhaus nicht geschwiegen hat, sind Charlènes OPs an Kiefer und Nase, aufgrund derer sie im Jahr 2021 für mehrere Monate in ihrer Heimat Südafrika festsaß, sowie ihre sich anschließende körperliche und emotionale Erschöpfung. Umso erfreulicher, dass die Fürstin heute auf ihren Körper hört und sich schont.