Wer hätte am 6. April 2005 gedacht, dass aus dem Womanizer und Lebemann Albert einmal ein gestandener, engagierter Regent und geachtetes Familienoberhaupt werden würde. Albert - an jedem Finger mindestens eine Schlagzeile in den Gazetten, doch der entscheidende Finger ist noch leer: der Ringfinger.



Heute ist Fürst Albert II. nicht nur ein respektabler Herrscher über ein zwei Quadratkilometer kleines Fürstentum, sondern auch Ehemann und Vater von Zwillingen. Und das, so erzählt er bei einem Treffen mit monegassischen Medien im Fürstenpalast, sei für ihn wichtiger als alle anderen Errungenschaften in seinem Leben.