Die dänische Leibwache des Königshauses ist nicht nur für die Sicherheit der königlichen Familie zuständig, sie ist auch eine Touristenattraktion in Kopenhagen. Das tägliche Highlight: Der Wachwechsel vor dem Schloss Amalienborg. Ähnlich wie die Wächter in Großbritannien tragen sie große Fellmützen und akkurate Uniformen. Sie sind außerdem mit Schusswaffen ausgerüstet, um im Notfall jederzeit einsatzbereit zu sein. Umso mehr schockieren die Enthüllungen des TV-Senders.

In der ausgestrahlten Dokumentation "Leibgarde auf Drogen" ist unter anderem zu sehen, wie ein nur mit Unterhose bekleideter Soldat von einem Säbel Kokain konsumiert. Zwei Kameraden feuern ihn an und filmen die Aktion. Das Video entstand 2023 in der Leibgarde-Kaserne beim Kopenhagener Schloss Rosenborg. Die drei beteiligten Soldaten seien zwar freigestellt worden, sollen aber weiterhin ihren Sold erhalten haben, heißt es in der Doku.



Doch das Video ist anscheinend kein Einzelfall: Für die Recherche befragte der Sender 151 ehemalige Gardesoldaten, die zwischen 2018 und 2024 ihren Dienst absolvierten. 97 von ihnen sollen offenbar davon gewusst haben, dass Drogenkonsum in der Einheit normal sei.