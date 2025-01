Wenige Wochen nachdem Frederik König von Dänemark geworden ist, hat sich das Königspaar überraschend eine Auszeit genommen und dafür viel Kritik einstecken müssen.



Skifahren in den verschneiten Bergen im Schweizer Verbier, Sommerurlaub im Süden Dänemarks, Familienbesuch in Australien: Das royale Paar sei ein schlechtes Vorbild und nehme seine Aufgaben nicht ernst, so der Vorwurf. Hinzu kamen Gerüchte über eine angebliche Affäre mit einem mexikanischen Model, die den 20. Hochzeitstag von Mary und Frederik überschatteten.



Der Palast dementierte die Spekulationen und auch das Königspaar lächelte die Gerüchte erfolgreich weg. Von düsteren Zeiten also keine Spur, wie ARD-Königshaus-Expertin Leontine Gräfin von Schmettow weiß.