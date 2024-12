Victoria spricht ebenfalls die deutsche Sprache - und zwar ziemlich gut. Klar, ihre Mutter Königin Silvia , stammt ja auch aus Heidelberg. Zudem gab es Privatlehrer, die Victoria und ihre Geschwister in Deutsch unterrichteten. Kronprinzessin Victoria nutzte ihre Sprachkenntnisse unter anderem 2002 während eines Praktikums in Berlin beim schwedischen Außenwirtschaftsrat und auch bei Besuchen in Deutschland nutzt sie ihre Kenntnisse immer wieder beim Plausch mit Royal-Fans. Bezaubernd!

Lange lebte Prinzessin Madeleine von Schweden mit Mann Chris O'Neill in den USA, erst 2024 ging es zurück nach Stockholm. Doch auch in den USA sprach das Ehepaar in besonderen Momenten nicht nur englisch, sondern Deutsch miteinander!



"Wir sprechen Deutsch, wenn wir in den USA sind und nicht wollen, dass uns jemand versteht", verriet Chris O'Neill bereits 2013 in einem Interview der Tageszeitung "Svenska Dagbladet".



O'Neill spricht als Sohn einer Österreicherin und eines US-Amerikaners natürlich fließend Deutsch, und auch Madeleine hat wie ihre Schwester Victoria von Kindesbeinen an Deutsch gelernt. Gute Idee - ob die beiden das wohl jetzt in Schweden weiterhin tun, wenn sie nicht verstanden werden wollen?