Nach einer wahren Umzugsodyssee ist Prinzessin Madeleine im Juni dieses Jahres in ihre alte Heimat Schweden zurückgekehrt. Sechs Monate später erzählt sie erstmals in einem Interview, wie es ihr seitdem ergangen ist.

Als Mutter-Tochter-Duo gaben sich Madeleine und Silvia in der schwedischen Fernsehsendung "Nyhetsmorgon" die Ehre. Anlass war die Verleihung des Childhood-Preises am 12. Dezember. Doch die beiden plauderten nicht nur über ihre gemeinsame Charity-Arbeit, sondern auch über private Meilensteine. Die 42-Jährige gibt Einblicke, wie sie und ihre Familie sich in Schweden eingelebt haben.

Kürzlich wurde die Prinzessin beim Thema Umzug noch sentimental: Im Interview mit dem US-Magazin "Town & Country" erklärte Madeleine, dass die USA immer "einen Platz in ihrem Herzen" haben würden: "Ich habe meinen Mann dort kennen gelernt, mein erstes Kind wurde in New York City geboren und ich hatte das Glück, sowohl in New York City als auch in Miami zu leben. [...] Deshalb vermisse ich natürlich die Freunde, die wir dort gefunden haben."