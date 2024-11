Ob Hunde, Katzen oder Nashörner - Tiere liegen Charlène von Monaco am Herzen. Seit Jahren engagiert sich die Fürstin mit ihrer "Princess Charlène of Monaco Foundation" für den Tierschutz. Seit 2022 auch als Vorsitzende der monegassischen Tierschutzorganisation SPA ( S ociété P rotectrice des A nimaux). Darüber hat sie nun mit der französischen Gala gesprochen.

Was die Fürstin an Tieren am meisten fasziniert? Dass sie einen niemals verraten... Ein Hund würde sein Herrchen bzw. Frauchen immer mehr lieben als sich selbst, sagt Charlène der "Gala".



Generell seien Tiere loyal und ihre Zuneigung an keine Bedingungen geknüpft. Das mache sie zu wunderbaren Begleitern.



Eine Haltung, die Charlène ihren Kindern Jacques und Gabriella weitergegeben hat: Sie teilen die Leidenschaft für Tiere.