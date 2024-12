Die Bilder haben einen ganz besonderen Charme, denn sie zeigen die Kinder oft sehr unbefangen: In Jeans an einem Flußufer, herumalbernd auf einem Traktor, lachend am Rande von offiziellen Veranstaltungen. Und es zeigt sich, wer von beiden offenbar den Schalk im Nacken hat: Es ist Gabriella.



Sie ist knapp zwei Minuten älter als ihr Bruder Jacques und scheint auch die Nase vorn zu haben, wenn es ums Quatsch machen geht. Und Jacques? Der lässt sich von seiner Schwester nur zu gern mitreißen.



Was auch einmal mehr deutlich wird, ist, wie nah sich die beiden stehen: Auf vielen Bildern umarmen sie sich, berühren sich, stehen ganz nah zusammen. Einfach süß und ziemlich lustig die zwei, die ja auf den offiziellen Bildern oft sehr ernst wirken.