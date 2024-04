In ihrem Buch "Rebel Rising" hat Hollywood-Star Rebel Wilson schon einige pikante Details ausgeplaudert - nun kommt der nächste Knaller:



Sie berichtet von einer wilden Party inklusive Drogen und Orgie, zu der ein britischer Royal eingeladen haben soll. Wer das gewesen sein könnte? Darüber gibt es nun Rätselraten.

Was passierte wirklich auf der Party?

Eingeladen war die australische Schauspielerin demnach 2014 auf eine Party mit den Worten, dass "mehr Frauen auf der Party" gebraucht würden - Wilson dachte sich nach eigenen Worten nicht viel dabei: Dass sich das Geschlechter-Verhältnis auf eine geplante Orgie bezog, wurde ihr offenbar erst später klar.



Nämlich dann, als Tabletts mit Drogen herumgereicht worden seien: "Oh, das ist für die Orgie... Die Orgien fangen normalerweise um diese Zeit an", habe ihr ein Partygast daraufhin erklärt.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

"Die Party war der Wahnsinn"

Stattgefunden haben soll die Party demnach auf der Ranch eines US-amerikanischen Tech-Milliardärs in Kalifonien.



Offenbar ging es ziemlich bunt und wild zu, was Rebel Wilson nach eigenen Worten jedoch genoss: "Die Party war der Wahnsinn", schreibt sie in ihren Memoiren.



In ihren Schilderungen schwammen als Meerjungfrauen verkleidete Frauen in einem Pool, Männer ritten auf Pferden, es gab Akrobaten und Rebel Wilson selbst sei als Burgfräulein auf der Mittelalter-Motto-Party angetreten.

"Die königliche Familie wird entsetzt sein"

Wer war denn nun der britische Royal, der die Party-Einladung aussprach? Rebel Wilson nennt keine Namen, nur so viel: Es war wohl ein männliches Mitglied des britischen Königshauses, der "etwa der Fünfzehnte oder Zwanzigste in der Thronfolge" gewesen sein soll. Nun ja - wer kommt da in Frage?



"Die königliche Familie wird entsetzt sein über die Behauptung von Rebel Wilson", unkt die "Daily Mail" bereits, denn nun rätseln Royal-Fans anhand der Liste der Thronfolge natürlich schon, wer der feierwütige Royal gewesen sein könnte?

Bildrechte: IMAGO / Shutterstock